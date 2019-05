Die FDP Bezirk Muri konnte an ihrer Generalversammlung vom Montag, 20. Mai, in Merenschwand einen Teilnehmerrekord verzeichnen. Vor einer grossen Schar von Mitgliedern und Sympathisan­ten konnte der Präsident, Tobias Knecht, auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr zurückblicken und wagte einen Ausblick auf den bevorstehenden Wahlherbst, dem sich die FDP mit prominen­ten Gästen mit Oberfreiämter Wurzeln widmete.

Im Anschluss an den statutarischen Teil präsentierte Markus Flühmann, Gründer, langjähriger Inhaber und CEO der Markus Flühmann AG, das von ihm aufgebaute innovative Unternehmen. Die zahl­reich erschienenen Mitglieder und Sympathisanten der FDP durften auf einer spannenden Zeitreise er­fahren, wie aus einer verrückten Idee, welche in einer Scheune mit Schweinestall in Aristau begonnen hat, ein eindrückliches und erfolgreiches Unternehmen entstanden ist. Die Logistikfirma hat ihr grosses Fachwissen im Bereich Lagerlogistik und Picking & Packing durch den Versand von Reisekata­logen erworben. Heute nutzen Firmen aus Finanz- und Versicherungsbranche, aus dem Gesundheitswe­sen und Detailhandel die Dienstleistungen des modernen Logistikunternehmens.

Im dritten Teil des Abends führte der renommierte Journalist, Werber und Kommunikationsexperte Kaspar Loeb den beiden anwesenden Kandidaten der nationalen Wahlen vom 20. Oktober in einem lo­ckeren Polittalk auf den Zahn. Nationalrat Thierry Burkart, Ständeratskandidat, und Grossrat Silvan Hilfi­ker, Nationalratskandidat, standen dem Moderator und den interessierten Besuchern des Anlasses Red und Antwort. Beim vom Gastgeber offerierten Apéro führten die rund 40 Teilnehmer noch lange angereg­te Diskussionen über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.