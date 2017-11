Der Start gelang gut, nach knapp zwei Minuten konnte Grütter die Reinacher mit einem verwerteten Abpraller in Führung schiessen. Die Hornets konnten das eher gemächlich geführte Spiel wenige Augenblicke später per Weitschuss ausgleichen und nach 15 Minuten und einigen ausgelassenen Chancen der Reinacher war der zum Stürmer umfunktionierte Häfeli für den 1:2 Pausenstand verantwortlich.

Überzahlspiel blieb ungenutzt

Zu Beginn des zweiten Drittels liessen die Reinacher eine zweiminütige Überzahl ungenutzt verstreichen und das Spiel plätscherte ohne grosse Aufreger vor sich hin. Nachdem Wullschleger zur Spielmitte auf 1:3 stellte ging der Faden auf Reinacher Seite urplötzlich völlig verloren.

Die Hornets drehten auf und die Wynentaler leisteten sich haarsträubende Fehler im Spielaufbau. So kam es, dass die Berner innert sechs Minuten auf 5:3 davonzogen und die Reinacher dabei hilflos erscheinen liessen.

Der Anschlusstreffer durch Galliker war nur ein kurzes Aufbäumen, waren es doch die Hornets, welche 1 Sekunde vor Drittelsende ein wiederum ungenügendes Boxplay der Reinacher bestraften und auf 6:4 stellten.

Weitere Gegentore

Der letzte Abschnitt startete mit einem weiteren Gegentor in Unterzahl denkbar schlecht und so sah sich Coach Hedlund gezwungen, bereits 18 Minuten vor Spielende auf ein aggressives Pressing zu setzen. Im Powerplay war man wenig später mit einem Weitschusstor aber leider zum letzten Mal an diesem Abend erfolgreich.

In der Schlussviertelstunde waren Energie und Wille zwar spürbar, das Defizit des Mitteldrittels wog aber zu schwer und so verlor man das Spiel gegen ein spielfreudiges und waches Moosseedorf wohl nicht unverdient mit 7:5.

Erfreulich anzumerken waren das solide Debüt von Torhüter Mazrekaj sowie die Torpremiere des Schweden