Gelungenes Heimspiel in Brugg: Der Schwimmclub Aarefisch holt fünf Medaillen am Mehrkampfcup

Am Vormittag, am RZW Mehrkamp Cup, starteten vom Schwimmclub Aarefisch sieben Kinder für den Mehrkampf über 50m Brust, 50m Rücken, 100m Lagen und 200m Freistil. Joshua Thölking und Fabian Radam schwammen in allen Disziplinen ganze vorne mit, so sicherte sich Joshua in der Mehrkampfwertung der 11-Jährigen den 1. Platz und Fabian holte bei den 12-Jährigen die bronzene Auszeichnung.

David Jankovic (11 Jahre) belegte den 7. Platz. Bei den 12-jährigen Mädchen belegte Hanna Meier Platz 10, Noemi Nguyen Platz 12, Amelia Balliello Rang 12 und Rang 15 ging an Joelle Martin. 15 der jüngsten Aarefische starteten am Nachmittag in der Kidsliga.