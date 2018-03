Bereits zum 32. Mal hat der Bridge Club Baden zu diesem bedeutenden und schweizweit bekannten Bridge-Turnier im ABB Areal Segelhof in Baden-Dättwil eingeladen. Schliesslich erschienen über 100 Bridgespieler und Spielerinnen vorwiegend aus der Deutschschweiz und dem angrenzenden Ausland zu dieser hochstehenden Meisterschaft, darunter auch einige starke Spieler, die Erfahrungen in der Nationalliga B oder Liga 1 haben.

Baden auf dem Podest

Gewonnen wurde das 32. Bäder Turnier von Janine Benz und Nicole Oppenheim (Bridge Club Zürich). Weniger als 2 Prozentpunkte zurück - und damit auf dem schönen Ehrenplatz -Christoph Simm und Michael Wohlmuth vom Bridge Club Luzern. Ebenfalls auf dem Podest das beste Badener Paar, Mariusz Kraszewski und Erna Peterhans. Begonnen wurde um 10.00 Uhr. Danach folgte ein 6-stündiger «Marathon» nur unterbrochen durch eine kurze Mittagspause. Jedes Paar spielte 44 Partien im Fachjargon «Boards» genannt.

Lange Tradition

Begonnen, mit diesen nationalen Turnieren hat der Bridgeclub Baden erstmals in den 90er Jahren. Als Austragungsorte sind u.a. Martinsberg und Hotel Du Parc in Erinnerung geblieben. Nun hat man aber mit dem Segelhof in Dättwil eine «Heimat» gefunden. Organisatoren und Spieler schätzen Standort und Lokalität, die optimale Erreichbarkeit und nicht zuletzt die Betreuung und den hervorragenden Service des dortigen Personals im «Foodorama Restaurant».

Bridge: Geistiger Kampfsport in Vollendung

Bridge ist ein geistig anspruchsvolles und exklusives Kartenspiel der gehobenen Klasse und wird Paar gegen Paar ausgetragen. Schweizweit sind über 3400 Spieler und Spielerinnen lizenziert. Der Schweizerische Bridge Verband, domiziliert in Zürich, umfasst 54 Vereine.

Grundsätzlich zieht Bridge beide Geschlechter an: Beim Bäder-Turnier 2018 waren aber klar die Damen in der Überzahl. Die ersten 7 Paare kamen in den Genuss von sogenannten grünen Punkten, welche nationale Geltung haben.

BC Baden – Nati B

Der BC Baden - mit 24 eigenen Aktiven den grössten Anteil stellend, schlug sich in seinem «Heimturnier» bravourös. Nach dem letztjährigen Sieg bestätigte man das hohe Leistungsniveau mit einem erneuten Podestplatz und insgesamt 4 Paare in den ersten 10 Plätzen. Derweil spielen 6 Spieler des BC Baden in der zweithöchsten Liga der Schweiz, der Nationalliga B.

Präsidentin Ingrid Herrmann und der aus dem Schwarzwald angereiste Turnierleiter Klaus Ammann ziehen eine durchwegs positive Bilanz und so steht das Turnier vom März 2019 bereits im Fokus.

James Kramer, Schinznach-Dorf