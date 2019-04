Der Zofinger Kreisturnverband (ZKTV) lud am 6. April 2019 zum Kreisgeländelauf nach Reitnau ein. Dies lies sich eine kleine Schar aus dem Sportverein Oftringen nicht entgehen. Und es hat sich gelohnt.

Neun motivierte Läuferinnen und Läufer versammelten sich an diesem kühlen Morgen beim Reitnauer Waldhaus. Sie haben gemeinsam ein Ziel. Die Teilnahme am Kreisgeländelauf. Die Mitglieder aus dem Sportverein Oftringen STV, Kinder aus der Jugi mittel und gross sowie die zwei Läuferinnen und Läufer der Kategorie Herren/Damen, bereiteten sich konzentriert auf den Start vor. Die Vereinsleute nahmen zu gegebener Zeit die Startplätze ein und gaben beim Lauf alles um möglichst rasch ins Ziel zu kommen. Die Sportlerinnen und Sportler gingen nicht leer aus: nebst tollen Leistungen unserer 7 teilnehmenden Kinder, konnten wir auch in der Kategorie Herren durch Dominik Lichtsteiner (1. Platz) einen Podestplatz verzeichnen. Markéta Marti konnte sich, in der Kategorie Damen, im Mittelfeld einreihen.