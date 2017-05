Am vergangenen Freitagabend (5.5.2017) starteten die Jugend und die Aktiven des Vereinsgeräteturnens Lengnau gleich mit vier Programmen am Kreis-Cup in Gontenschwil. Es war der erste Wettkampf der Saison und die Turnenden konnten sich drei Podestplätze sichern.

Den Wettkampf eröffneten die Jüngsten des Vereins. Da sowohl Leiterinnen wie auch Turnerinnen aufgrund des Verkehrs etwas verspätet in Gontenschwil eintrafen, fiel das Einturnen etwas kürzer aus als gewohnt. Dies brachte die kleine Gruppe allerdings nicht aus der Ruhe. Pünktlich um 17:48 Uhr standen die sieben Turnerinnen auf dem Platz, um ihre neue Gerätekombination, geleitet von Barbara Meier und Bianca Schellenberg zum ersten Mal vor einem Wertungsgericht vorzuführen. Es wurde mit einer sauberen Einzelausführung und viel Ausstrahlung geturnt. Das Publikum und die Leiterinnen waren sehr zufrieden.

Inzwischen waren auch die aktiven Turner/-innen eingetroffen und bereiteten sich für die Gerätekombination, geleitet von Rahel Schneider, Linda Büeler und Jan Burger vor. Das bereits seit vergangenem Jahr bestehende Programm konnte schon vermehrt vor Publikum gezeigt werden. Sei es an Wettkämpfen, an der Turnshow oder zuletzt an einem Wertungsrichterkurs vor rund 45 Wertungsrichtern. Um 19:00 Uhr galt es für die Aktiven zu zeigen, dass sich die vielen Trainingsstunden gelohnt haben. Es schlichen sich zwar einige Patzer ein, dennoch wurde mit viel Spannung und einer guten Haltung geturnt. Gleich anschliessend mussten sich die Lengnauer für ihr Bodenprogramm, geleitet von Barbara Meier und Chantal Burger, einturnen. Auch dieses Programm bestand schon länger, musste aber aufgrund von Ausfällen immer wieder umgeschrieben werden. Um 19:32 Uhr standen die Turnenden zum zweiten Mal bereit und veranlassten mit ihrer 12x12-Meter-Bodenfläche, dass sogar Extra-Matten aus umlegenden Turnhallen angeliefert werden mussten. Auch dieses Programm gelang abgesehen von wenigen Patzern gut.

Zur Vorbereitung für das dritte Programm blieb etwas mehr Zeit. Inzwischen fand auch das Rangverlesen der Jugend statt. Insgesamt traten drei Jugendmannschaften an, eine davon in der Disziplin Gymnastik. Die Lengnauerinnen landeten mit der Note 8.80 auf dem zweiten Platz. Um 20:24 Uhr traten die Aktiven schliesslich zum letzten Mal an diesem Abend auf. Ihr Schulstufenbarrenprogramm, geleitet von Rahel Schneider, Linda Büeler und Jan Burger feierte gar Premiere. Es wurde erneut mit viel Elan und einer schönen Ausstrahlung geturnt. Gespannt wartete die Gruppe auf das Rangverlesen der Aktiven. Dies fand um 23:10 Uhr statt und brachte grossen Jubel auf Seiten der Lengnauer mit sich: Die Aktiven gewannen mit der Gerätekombination und einer Note von 9.38. Mit dem Schulstufenbarrenprogramm und der Note 9.26 erreichten sie den dritten Rang. Das Bodenprogramm landete mit der Note 8.77 auf dem 8. Schlussrang. Die Lengnauer konnten also einen gelungenen Saisonauftakt feiern und hoffen am kommenden Freitag, 12.05.2017, ihre Erfolge am Vereinscup in Schinznach weiterführen zu können.

Bianca Schellenberg