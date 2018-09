Die diesjährige Hauptübung der Feuerwehr Balsthal, stand ganz im Zeichen einer "Feuerwehr zum Anfassen". Mit Arbeitsplätzen, verteilt im Dorfkern von Balsthal, wurden der Bevölkerung die Aufgaben der Feuerwehr so vorgestellt, dass diese auch selber Hand anlegen konnte. Mit der Autodrehleiter in die Höhe, durch den Rauch mit dem Atemschutzgerät, Einblick in das Material vom Tanklöschfahrzeug, mal eine Rettungsschere selber benutzen, eine Rundfahrt mit dem grossen Feuerwehrauto und einiges mehr, konnte ausprobiert und bestaunt werden. Wir danken für das grosse Interesse der Bevölkerung, entschuldigen uns für die Aufregung im Dorfkern und danken allen Beteiligten für die Unterstützung.