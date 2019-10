«Funky Town» im Ferienheim Alpenblick

Groovige Töne schallten diese Woche aus dem Ferienhaus Alpenblick: Die Orffgruppen Wangen übten mit grosser Begeisterung den beliebten Discoklassiker von Lipps Inc.

Bei sonnigem Wetter und mit bester Laune reisten 15 Orff- und SchlagzeugschülerInnen zusammen mit 8 Leitern gemeinsam nach Gstaad ins alljährliche Orfflager. Nach der Ankunft im Ferienhaus Alpenblick wurden die Lagerteilnehmer durch den legendären Spitzen-Lagerkoch Res Hofstetter mit einer Spätzlipfanne verköstigt. Anschliessend wurden die Räumlichkeiten bezogen und mit den verschiedensten Instrumenten eingerichtet. Am Vormittag fanden jeweils die musikalischen Proben für das Platzkonzert auf dem Kapälliplatz im Zentrum von Gstaad statt. Keine Angst! Die Wangner Orff-Fans können die einstudierten musikalischen Höhepunkte am Adventskonzert der Orffgruppen vom 01. Dezember 2019, 17:00 Uhr, in der röm. kath. Kirche Wangen bei Olten ebenfalls live geniessen. Während der Lagerwoche unternahmen die Teilnehmenden nachmittags verschiedene Aktivitäten. So standen der Seilpark in Zweisimmen, ein Postenlauf mit anschliessendem Minigolf in Gstaad und das Hallenbad auf dem Programm. Beim Abschlusskonzert konnten die Kinder den zahlreichen Eltern und Zuschauern zeigen, welche musikalischen Fortschritte sie in dieser Woche erreichen konnten. Wir freuen uns bereits auf’s nächste Jahr!

Walter Grob