Von Freitag bis Samstag feierte Dietikon sein Stadtfest. Mit dabei waren auch die Dietiker Schwertkämpfer der Shim Sang Schule. Zu ihrem 5-järhigen Jubiläum nahmen sie die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise in die faszinierende Welt der Schwertkampfkunst.

Am Samstag, den 1.9., hiess es auf der Bühne am Rapidplatz um 12:30 Uhr: „Haidong!“. Haidong Gumdo ist die koreanische Kunst des Schwertkampfes und steht dafür „mit dem Licht der aufgehenden Sonne, das sich in der Schwertklinge spiegelt, Gutes tun.“ Das neunköpfige Showteam um Master Ralf Sommerfeld bestehend aus Schülern aus Dietikon und Gästen aus der Zürcher Tae San Schule zeigte, was man mit dem Schwert alles machen kann und vor allem auch in Dietikon lernen kann.

Die Show, die mit eindrücklicher Musik unterlegt war, begann mit einer Choreographie von Meditations- und Schwert-Grundübungen. Danach zeigte der jüngste Teilnehmer, der neunjährige Julian, eine Schwertform – eine dynamische Abfolge von Angriffen und Blockbewegungen. Weiter zeigte das Team spektakuläre Zweikampfelemente und Präzisionsschnitttechniken. So wurde dem Publikum präsentiert, wie man auch aus einer Drehung heraus eine Zeitung oder einen geworfenen Apfel schneiden kann.

Seit 2004 wird die koreanische Schwertkunst in der Schweiz unterrichtet. Am 1. September 2013 gingen die Tore der Dietiker Schule auf, die den Namen Shim Sang trägt. Shim Sang ist koreanisch und bedeutet für starkes Fundament oder auch kontrollierten Geist. Beides Aspekte, die am Samstag auf eindrückliche Weise gezeigt wurden.