Am Wochenende vom 23. & 24. März findet in der Reithalle Härkingen das traditionelle Frühjahrshallenspringen statt. Der Kavallerie- und Reitverein Gäu freut sich viele Besucher an diesem Anlass begrüssen zu dürfen.

Den Start am Samstag um 9 Uhr machen wiederum die jungen Teilnehmer in den Prüfungen B70 und B75. Diese beiden Prüfungen werden ohne Zeitmessung gewertet. Ziel ist es jungen Pferden oder ReiterInnen eine Möglichkeit zu bieten, einen schönen Parcours ohne Zeitdruck zu absolvieren. Im Anschluss werden die Hindernisse höher und die Konkurrenten erfahrener. Ab 13.30 Uhr finden die Prüfungen der Kategorie R/N110 statt.

Am Sonntag werden ab 8 Uhr die ReiterInnen der Prüfungen B/R90 ihr Können unter Beweis stellen. Abgerundet wird das zweitägige Turnier von den Teilnehmern der Kategorie R/N100. Wie man der Prüfungsbezeichnung entnehmen kann, werden hier Hindernisse in der Höhe von einem Meter überwunden.

An beiden Tagen lädt die reichhaltige Festwirtschaft zum Verweilen ein. Wir freuen uns auf ihren Besuch.