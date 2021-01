Freisinnige Freiämter Grossräte mit Führungsaufgaben auf Kantonsebene

Stefan Huwyler neuer KAPF-Präsident, Silvan Hilfiker bleibt FDP-Vizefraktionspräsident

Die bei den Grossratswahlen im Oktober 2020 wiedergewählten Freiämter FDP-Grossräte Stefan Huwyler und Silvan Hilfiker bekleiden in der Amtszeit 2021/24 Spitzenfunktionen in der kantonalen Politik. Stefan Huwyler wurde vom Grossen Rat zum Präsidenten der Kommission für Aufgabenplanung und Finanzen (KAPF) gewählt. Als Vizepräsident der FDP-Fraktion wiedergewählt wurde Silvan Hilfiker. Die FDP Bezirk Muri freut sich über die Wahl der beiden erfahrenen Politiker und wünscht für die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen alles Gute.

Stefan Huwyler (Jahrgang 1983) aus Muri ist seit 2017 Mitglied der KAPF und übernimmt für die kommenden vier Jahre das Präsidium der Schlüsselkommisson, welche unter anderem bei der Beratung von weiteren finanziellen Unterstützungsmassnahmen im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie eine zentrale Rolle einnimmt. Das KAPF-Präsidium bleibt damit in Oberfreiämter Hand; die letzten vier hatte CVP-Grossrat Ralf Bucher (Mühlau) den Kommissionsvorsitz inne. Huwyler gehört dem Grossen Rat seit 2015 an, er ist überdies Geschäftsführer der FDP Aargau und in dieser Rolle auch Fraktionssekretär der FDP im Grossen Rat. Huwyler ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Der in Boswil aufgewachsene und heute mit seiner Partnerin in Oberlunkhofen wohnhafte Silvan Hilfiker (Jahrgang 1980) ist seit 2013 im Grossen Rat. Er gehört dort der Kommission für Volkswirtschaft und Abgaben (VWA) an. Seit 2017 ist Hilfiker Vizepräsident der FDP-Fraktion und wurde für die Legislatur 2021/24 in dieser Rolle einstimmig bestätigt. Er nimmt damit eine zentrale Führungsrolle bei der Planung und Gestaltung der freisinngen Politik im Kantonsparlament ein Beruflich ist Hilfiker auf Führungsebene im Bankenbereich tätig.

Tobias Knecht, Präsident FDP Bezirk Muri: «Wir sind als FDP-Bezirkspartei und auch ein wenig stolz, dass «unser» Grossrat Stefan Huwyler und Silvan Hilfiker, der einen engen Bezug zum Bezirk Muri hat, kantonal wichtige politische Führungsrollen übernehmen. Trotz ihres noch jungen Alters bringen sie grosse Erfahrung mit und werden ihre Ämter gewohnt kompetent erfüllen.»