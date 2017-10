Wer durch das herbstliche Buchs spaziert merkt schnell, die Wahlen rücken näher. Überall hängen Plakate und die ersten Flyer werden in der Bevölkerung verteilt. Reto Fischer schliesst sich diesbezüglich den Parteien an und hat seinen Wahlkampf ebenfalls lanciert. Und dies erst noch auf internationale Art und Weise.



Während die grossen Parteien allesamt in deutscher Sprache Werbung für ihre Kanditaten machen, spricht Reto Fischer auch die fremdsprachigen Mitbürgerinnen und Mitbürger an. Die Rückseite seiner Flyer gibt es entsprechend in türkischer, serbokriatischer und albanischer Sprache. So dass sich auch die Leute über den parteilosen Kandidaten informieren können, welche die deutsche Sprache nicht einwandfrei beherrschen. Dass diese multikulti Aktion bei den Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund gut ankommt, hat eine erste "Flyer-Tour" bewiesen, als ein älterer Herr, der bereits seit den 80er Jahren in der Schweiz ist, auf Reto Fischer zugekommen ist, ihn freundlich begrüsst und gesagt hat: "Ich habe auch den Schweizer Pass und für diese schöne Aktion gebe ich ihnen nicht nur meine Stimme, sondern werde unter meinen Landsleuten auch noch Werbung für sie machen. Danke!"



Wenn Sie auch mehr über den parteilosen Kandidaten der Liste 7 erfahren möchten. Reto Fischer wird in den nächsten Wochen öfter in Buchs unterwegs sein, sei es an der Buga oder ein paar Tage später beim Konzert im Gemeindesaal oder am Samstagmorgen beim Coop. Einfach "Hallo!" sagen, er beisst nicht.