FrauenKleider-TauschParty in Frick

Am Freitagabend von 18 - 22 Uhr fand die 5. FrauenKleider-TauschParty statt, organisiert vom Frauenverein Frick unter der Leitung von Yvonne Müller und Uschi Vollenweider. Schon vor der Oeffnungszeit standen die Frauen wartend vor der Türe. Jede hatte 1-2 volle Taschen mit Kleidern bei sich. Im Eintrittsgeld war auch ein Cüpli dabei.

Die 25 Helferinnen des Frauenvereins hatten dann vollen Einsatz zu leisten um die vielen Kleider auf Bügel zu hängen und nach Grösse sortiert an die Kleiderständer zu hängen. Auch Schuhe, Schals und Schmuck wurden gebracht.

Dann ging das Anprobieren los, von den Kolleginnen begutachtet und bei Gefallen wurden die Kleider eingepackt. Es war ja eine Tausch-Party, es konnte soviel mitgenommen werden wie einem passte und gefiel. Da immer wieder neue Kleider aufgehängt wurden, konnte man auch immer wieder einen Rundgang machen. Dazwischen nahm man sich Zeit um mit gefüllten Silserli oder Kuchen in der Lounge eine Pause zu machen.

Am Schluss der Veranstaltung wurden die übriggebliebenen Kleider eingepackt und der Berghilfe übergeben.

Der Vorstand des Frauenvereins und die Helferinnen zeigten sich sehr zufrieden über das Interesse und den Verlauf des Abends, wurden doch 200 Eintritte verzeichnet.



Margrit Erni