Ja zum Heissen Brunnen, nein zum Brown Boveri Platz

In der Einwohnerratssitzung vom 29.1.2019 stimmen die Grünen Baden dem Antrag zur Übernahme des Heissen Brunnens ins Eigentum der Einwohnergemeinde zu. Die Ortsbürger finanzieren die Erstellung des öffentlichen «Badebrunnens» und die Einwohnergemeinde soll die Unterhalts- und Betriebskosten in der Höhe von CHF 76'500 zulasten der laufenden Rechnung übernehmen. Mit dem Heissen Brunnen wird das einmalige Badener Thermalwasser unentgeltlich für alle erlebbar. Ein wichtiger Schritt hin zu einer Wiederbelebung der alten Badekultur in Baden. Die Wirkung bezüglich Standortmarketing ist dabei nicht zu unterschätzen. Zudem entsteht ein neuer Ort zum Verweilen, Geniessen und Menschen treffen. In einem zunehmend dichter bebauten Stadtraum werden solche niederschwelligen Treffpunkte immer wichtiger.

Dem Baukredit für die Neugestaltung des Brown-Platzes in der Höhe von CHF 4,7 Millionen stehen die Grünen kritisch gegenüber. Einerseits ist die Anbindung des Platzes an die Innenstadt nicht zufriedenstellend gewährleistet. Andererseits fehlt nach wie vor ein Gesamtkonzept, welche die unterschiedliche Nutzung der Plätze in Baden definiert. Bevor neben Trafo- und Theaterplatz ein weiterer Eventplatz realisiert wird, muss auf der Grundlage des Konzepts zur Raumentwicklung eine differenzierte Planung der zukünftigen unterschiedlichen Platznutzungen mit Priorisierung für deren Umgestaltung und Finanzierung vorliegen.

Dem Kredit zur Altlastensanierung des Kugelfanges der Schiessanlage Rütihof, mit dem Ziel einer zonenkonformen uneingeschränkten landwirtschaftlichen Nutzung der Fläche, stimmen die Grünen zu.

Stefan Häusermann