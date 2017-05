Dank der unkomplizierten Zusammenarbeit mit Frau Ruth Nussbaumer von Insieme und der HPSZ Solothurn konnte am 13. Mai 2017 von den Junior-Bibern der OLG Biberist SO ein spannender Foto-OL für Kinder mit Beeinträchtigungen durchgeführt werden.

Nach der Begrüssung und einer kurzen Einführung über den zu absolvierenden OL durch die J + S Leiterin, Tanja Uhlmann, von der OLG Biberist SO, konnte unter Mithilfe von Frau Nussbaumer die Gruppeneinteilung erfolgen. Startpunkt des OLs für die durchmischten Gruppen war das Gewerbeschulhaus an der Aare. Schnell wich die am Start noch vorhandene Distanz zwischen den angemeldeten Kids und unseren Junioren und es war interessant zu beobachten, wie sich die Kinder von Posten zu Posten näher kamen und wie ernst unsere Biber die Betreuung der „Gspändli“ nahmen. So genossen unsere Schützlinge das Markttreiben in der Altstadt von Solothurn genau so sehr wie das gemeinsame Entdecken der 11 in Bildern dargestellten OL-Objekte. Bei jedem richtig angelaufenen Fotosujet durften die Kinder einen Sticker auswählen und diesen auf das richtige Bild auf dem mitgeführten Blatt kleben. Stationen waren u.a. das Naturmuseum, der Amthausplatz oder das Relief der Stadt bei der Schanze. Der wichtigste Anlaufpunkt war natürlich der Znüni-Zielposten Nummer 11!!! Bis alle Gruppen die Chantierwiese erreicht hatten, wurde noch miteinander gespielt und gelacht. Beim verdienten Znüni waren dann die Zopftierchen, Schoggistängeli und Vitamindrinks heiss begehrt. Als Überraschung bekam jedes Kind eine Medaille mit dem Schriftzug „Du bist spitze!“ umgehängt. Diese Erinnerung werde wohl am Montag in der Schule stolz den Mitschülern gezeigt, meinte Frau Nussbaumer von der HPSZ Solothurn.

Dieser intensive Vormittag war eine Bereicherung für alle Beteiligten. Berührungsängste beider Seiten wichen der Vertrautheit und entlockten den sonst zum Teil eher stillen Kindern Sätze wie z.B. „Chömet dr nöchschte Samschtig wieder?“, die uns besonders berührten. Den Wunsch, diesen Anlass zu wiederholen, äusserten nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern und Betreuungspersonen. Dieser Morgen zeigte uns, dass solche Events in unsere Clubprogramme aufgenommen werden sollten!