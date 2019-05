Wie bei Game of Thrones ist der Winter auch im Mai dieses Jahres noch nicht vorbei. Und wie in der grossen Schlacht der berühmten TV-Serie wurde zwar gewonnen, aber nur unter mühsamen Bedingungen. Die Argovia Pirates reisten mit nur 19 Spielern nach Lausanne. Durch Prüfungen waren einige Spieler verhindert. Der Forfaitsieg war schon im Vorfeld klar war, weil die Lausanner wegen zu wenigen Spielern nur ein 9-Man-Football spielen können. Das Wetter - ein Mix aus heftigen Wind, gepaart mit Regen und Schneeregen bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt - machte die Motivation nicht wirklich grösser.

Trotz der widrigen Bedingungen versuchten die Piraten gleich mit dem ersten Drive ein erstes Ausrufezeichen zu setzen und marschierten über das gesamte Feld. Nur 8 Yards vor dem Ziel verloren sie aber den Ball an die Lausanner.

Doch die Verteidigung blieb standhaft und konnte die gegnerischen Angriffe mehr oder weniger gut stoppen. Somit blieb es beim 0-0 nach dem ersten Viertel. Danach traten die Pirates aufs Gaspedal und begannen auch zu punkten. Den ersten Touchdown scorte die Offense durch einen Powerlauf. Der Zusatzkick konnte ebenfalls erfolgreich verbucht werden.

Dass danach die Lausanner ebenfalls einen TD bejubeln konnten, blieb ohne Konsequenzen: der Angriff der Aargauer und Zuger Junioren-Kooperation, bei den Pirates U19 spielen auch Midland Bouncers U19 mit, blieb auf Vollgas und mit einer guten Mischung aus Pässen und Läufen schafften sie gleich im Anschluss wieder einen Touchdown.

Direkt nach der Pause verlor die Pirates-Offense beim ersten Play den Ball an den Gegner, an der eigenen 25-Yard Linie. Doch die Verteidigung konnte das Malheur wieder ausbaden. Danach dasselbe Bild wie vor der Pause: Die Lausanner waren zwar bemüht und mit guten Ansätzen, aber die Pirates-Verteidigung hielt immer wieder Stand. Die Pirates Offense powerte weiter, versuchte eine gute Mischung und scorte noch zwei Mal. Wobei Quarterback Lenny Poffa dabei seinen allerersten Touchdown-Pass warf.

Die Lausanner gaben nicht auf und die Defense musste bis zur letzten Sekunde kämpfen. In der letzten Minute hatten die Lausanner gleich 4 Versuche, nur ein paar Yards vor der Goalline der Aargauer. Doch diese kämpften mit vollem Einsatz und verhinderten so den zweiten TD des Gegners.

Letztendlich war es ein Arbeits-Sieg von 25:6 (Forfait-Wertung 50:0), doch das Gefühl tut dem Team gut, vor allem in Bezug auf das kommende Spitzenspiel zuhause gegen die St. Gallen Bears diesen Samstag, 11. Mai 2019 (Junioren beginnen um 15.00 Uhr, die Seniors beginnen um 18.00 Uhr).