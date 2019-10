Nach einer langen und intensiven Sommerpause galt es am Sonntag wieder ernst auf dem Spielfeld. Aber auch in der Cafeteria wurde wieder scharf geschossen. Zum Saisonstart lud dieses Jahr Emotion Hinwill.

Da wir zwei Spiele Pause hatten, konnte ich bereits dann schon mit meiner Degustation beginnen. Ich entschied mich für einen Hot Dog und eine Cremeschnitte. Der Hot Dog war solide. Er hatte alles, was er benötigt, aber halt auch nicht mehr. Die Cremeschnitte sah nicht sehr lecker aus, aber das lag daran, dass sie selbst gemacht wurde und das schmeckte man auch, denn sie war sehr lecker! Natürlich gab es auch noch zu trinken und hier gibt es einen riesen Pluspunkt. Es war super günstig und in Tann gab es 0.5 l PET Flaschen. Dafür muss man an anderen Orten fast einen Kredit aufnehmen.

Nun zum Fazit: Es war ein guter Einstieg in die Saison, mit noch Luft nach oben. Wen man an der Theke stand, wurde man sofort bedient und es hatte auch immer etwas, was man sich gönnen konnte. Sei es eine Frucht, einen Hot Dog oder doch einen Kuchen. Für diese Leistung gibt es 4 Sterne.



Eure Sektion Gastfreunde