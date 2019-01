Am dritten Januarwochenende steht alljährlich die Generalversammlung des Kirchenchor St. Martin Egerkingen im Kalender. Nach dem Abendgottesdienst, welcher musikalisch mitgestaltet wird, freuen sich die Sängerinnen und Sänger immer wieder sehr auf den Jahresrückblick und die Planung des neuen Vereinsjahres.

Eigentlich stecken wir dieses Jahr bereits mitten drin für den Höhepunkt im Jahresprogramm; ganz genau in den Vorbereitungen für das große Konzert im April 2019. Mit der Missa Pro Defunctis von Manuel Cardoso lassen wir unter der chargierten Leitung von Guilherme Barroso alte Musik ertönen, gestärkt durch ein zeitlich abgestimmtes Musikensemble. Man darf sehr gespannt sein auf den 6. April 2019.

Dazu passend und aufbauend gestaltete sich das Traktandum Ehrungen; gleich 11 Fleissauszeichnungen durften verliehen werden. Wo die Hauptmotivation versteckt ist? Liegt es an der sympathischen und professionellen Chorleitung unseres adretten Guilherme, an der anspruchsvollen schönen 6-stimmigen Melodien der Cardoso-Messe, an der guten Stimmung und freundschaftlichen Atmosphäre im Verein selbst, an der abwechslungsreichen Musik und puren Freude am Singen . . . wohl von allem etwas! Überzeugen Sie sich doch ungeniert selbst und kommen unverbindlich in eine Probe schnuppern oder lauschen dem Ergebnis aus unserer Probenarbeit an einem Gottesdienst und dem Konzert vom 6. April 2019. Wir freuen uns auf sie!

Neben den Proben und Auftritten bietet unser Verein natürlich noch weitere Glanzpunkte. Am diesjährigen Cäcilienfest dürfen wir Markus Behr im Kreise der neusten Ehrenmitglieder feiern und Theres Felber und Rösli Felber werden für zahlreiche Chormitgliedsjahre geehrt werden. Auch agieren wir diesen Oktober wiederum als Gastgeber anlässlich dem Spaghetti-Plausch, wir gehen mit Kind und Kegel auf Reisen und grillieren im Sommer auf der Pfarrwiese. Andere Kegel lassen wir alsdann zu Fall kommen am Cäcilienhöck mit Kegelplausch im November. Ja nicht vergessen darf man die geselligen Stunden nach der Freitagsprobe, wenn wir zusammen gemütlich die Woche ausklingen lassen und auf das bevorstehende Wochenende anstoßen. Immer wieder im Jahresprogramm finden sich erfreulicherweise glanzvolle Kammermusik- und Orgelkonzerte mit unseren Musikern.

Ein tatsächlich ereignisreiches Vereinsjahr wartet auf uns und natürlich auch auf Sie. Wir freuen uns auf viele gute Begegnungen.