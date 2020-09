Fislisbach goes Kinderartikelbörse

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken. Herbstzeit ist Kinderartikelbörsen- Zeit. Die rund 25 Freiwilligen der Frauen- und Müttergemeinschaft Fislisbach wagen es, trotz strenger Auflagen und Sicherheitskonzepte, und führen ihre Herbstbörse an drei aufeinander folgenden Terminen durch. Die Ware wird in Kommission gegeben und das verdiente Geld kann nach dem letzten Verkaufstag abgeholt werden. Es bietet sich eine reiche Auswahl an gut erhaltenen, saisonalen Kinderkleidern, Schuhen, Spielzeugen und Sportartikeln. Die Artikelannahme findet am Freitag, 16. Oktober 2020 von 16.00-19.00 Uhr im katholischen Kirchgemeindehaus an der Dorfstrasse in Fislisbach statt. Der erste Verkaufstag ist der 17. Oktober 2020. Aufgrund der besonderen Umstände gilt Maskenpflicht ab 12 Jahren und es können sich nur eine begrenzte Anzahl Personen zeitgleich in den Räumlichkeiten aufhalten. Daten, Zeiten und alle nötigen COVID-Vorschriften finden Sie unter www.fmg-fislisbach.ch.