FDP-Wettingen hilft mit Netzwerk

(SW) In diesen Tagen, in denen sich das gewohnte Umfeld unvorhergesehen verändert, geben gute Freundschaften einen Halt und sind um so wichtiger. Das nähere Umfeld kann sich gegenseitig unterstützen und aushelfen. Je grösser das Netzwerk, umso besser können wir uns in den momentan schnell wechselnden Gegebenheiten neu organisieren.

Die FDP Wettingen stellt in dieser aussergewöhnlichen Situation gerne sein grosses Netzwerk als Hilfeleistung zur Verfügung. Dank unseren Mitgliedern verfügen wir über viele Wettinger Kontakte, welche in der jetzigen Situation für Hilfesuchende nützlich sein können. Melden sie sich via Homepage fdp-wettingen.ch bei uns und profitieren sie von unserem Beziehungsnetz.

Auf unserer Webseite haben wir ebenfalls eine kurze Zusammenfassung von einigen kommunalen Dienstleistern, welche Hauslieferdienste oder Holservices in Wettingen anbieten, bereitgestellt. Ebenfalls sind Organisationen und Gruppierungen, welche Nachbarschaftshilfen während des Ausnahmezustands organisieren, aufgelistet.

Unterstützen Sie in dieser aussergewöhnlichen Zeit auch das lokale Gewerbe. Beachten sie bei einer Onlinebestellung vermehrt die hiesigen Anbieter und bevorzugen sie das in der Region verankerte Unternehmen, anstelle der international aufgestellten Anbieter.

Somit kann jeder entsprechend seiner Bedürfnisse unsere Region unterstützen. Die FDP Wettingen wünscht allen Einwohnern Gesundheit und entschleunigende Momente.