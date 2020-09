FDP-Richter Rolf Leu und Erich Thalmann souverän wiedergewählt

Freisinnige Vertreter an den Gerichten im Bezirk Muri mit Spitzenresultaten im Amt bestätigt

Nebst zahlreichen Abstimmungen fanden am vergangenen Sonntag im Bezirk Muri auch die Neuwahlen von Friedensrichtern und Bezirksrichtern statt. Die FDP Bezirk Muri trat dabei mit den beiden erfahrenen Persönlichkeiten Rolf Leu, Sins, (Friedensrichter) und Erich Thalmann, Boswil, (Bezirksrichter) an. Sowohl bei den Friedensrichterämtern wie bei der Besetzung des Bezirksgerichtes kam es zu Kampfwahlen. Die FDP ist sehr erfreut, dass ihre beiden Kandidaten die Wiederwahl souverän und mit Spitzenresultaten schafften. Der Vorstand der Bezirkspartei gratuliert Rolf Leu, Erich Thalmann und allen anderen Gewählten herzlich und wünscht ihnen für die Tätigkeit als Richter bzw. Richterin in der kommenden Amtsperiode viel Erfolg und Befriedigung.