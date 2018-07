Die FDP Ortspartei Oberentfelden lud die Bevölkerung und Jazz Fans zu einem Outdoor Konzert beim Gasthof Engel in Oberentfelden ein. Die Old Rivertown Jazzband (http://www.oldrivertownjazzband.ch/) aus Frick verwöhnte die Gäste bei herrlichem Wetter mit drei Sets bestehend aus abwechslungsreichem Jazz, erdigem Dixieland und attraktiven Gesangsnummern.

Die gut 100 Konzertbesucher forderten nach 22 Uhr noch eine Zugabe von den begeisternden Jazz-Musikern bevor dieser erfolgreiche Anlass bereits wieder Geschichte wurde.

Im schönen Gastgarten des Engels konnten sich die Besucherinnen und Besucher auch kulinarisch verwöhnen lassen. Harry Knaus, Präsident der FDP Oberentfelden, betonte in seiner Begrüssung, dass dieser Event einen Beitrag zum kulturellen Leben in der Gemeinde wie auch über die Gemeindegrenze hinaus leistet. Selbstverständlich braucht es nebst einem guten OK auch Sponsoren welche so einen Event möglich machen. An dieser Stelle nochmals einen herzlichen Dank an alle unsere Sponsoren.

Wer nun mehr über die FDP Oberentfelden und ihre Aktivitäten erfahren möchte oder sich spontan zum Beitritt entschieden hat, meldet sich beim Präsidenten oder einem Vorstandsmitglied. Kontakt und Infos unter http://www.fdp-oberentfelden.ch/