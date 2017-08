Die Anmeldefrist betreffend Kandidaturen für die Gesamterneuerungswahlen 2017 am kommenden 24. September ist am 11. August 2017 abgelaufen. Alle bisherigen Amtsinhaber der FDP.Die Liberalen (Alexander Betschart, Valentin Schmid, Doris Schmid, Markus Plapp, Daniel Fischer und Stephan Meier) stellen sich wieder zur Wahl. Doris Schmid kandidiert als diensterfahrenste Gemeinderätin zusätzlich für den frei werdenden Sitz des Vizepräsidiums.

In den kommenden Jahren wird sich im Gemeindegebiet Spreitenbach einiges ändern. Das grösste und allen bekannte Projekt ist die Limmattalbahn. Mit „Anschluss für alle – in und um Spreitenbach“ beabsichtigt die FDP.Die Liberalen - gemeinsam mit der Bevölkerung - die besten Lösungen für Spreitenbach zu finden, um den Fortschritt zu forcieren. Alle Bürger sollen die Freiheit haben, die für sie besten Verkehrsmittel zu wählen und die besten Anschlüsse zu geniessen. Mit der Eröffnung der Limmattalbahn soll ein kundengerechter Ortsbus in Betrieb sein. (FDP.Die Liberalen Spreitenbach)