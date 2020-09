Faszination Vogelzug bei der Kölliker Badi am 3. und 4. Oktober

Das Naturspektakel Vogelzug erleben und schützen

Zurzeit überqueren wieder Millionen von Zugvögeln die Schweiz auf ihrem Weg nach Süden. Dieses Naturschauspiel können Interessierte am Wochenende vom 3. und 4. Oktober 2020 bei der Badi Kölliken mitverfolgen. BirdLife Kölliken lädt anlässlich des 27. EuroBirdwatch zur Beobachtung des herbstlichen Vogelzuges ein und verrät vor Ort Spannendes zu den Vögeln und zu ihrem Schutz. Am EuroBirdwatch sind in diesem Jahr 55 Sektionen von BirdLife Schweiz sowie auf internationaler Ebene gegen 30 nationale BirdLife-Partner aus Europa und Zentralasien beteiligt.

Am Beobachtungsstand von BirdLife Kölliken erwarten Sie von 9 Uhr bis 16 Uhr Fachleute mit Fernrohren, um mit Ihnen den faszinierenden Vogelzug zu beobachten und Ihnen interessante Fakten zu den einzelnen Arten und ihren Zugrouten zu verraten. Dabei wird auch die Anzahl der beobachteten Zugvögel festgehalten und anschliessend schweiz- sowie europaweit statistisch erfasst. Die Ergebnisse werden in der Woche darauf unter www.birdlife.ch/ebw publiziert.

Einige unserer Zugvögel haben mehrere tausend Kilometer Weg vor sich, aber nicht alle werden in ihren Winterquartieren ankommen: Geschätzt 25 Millionen Zugvögel werden jedes Jahr im Mittelmeerraum gewildert. Aber auch der Lebensraumverlust im Brutgebiet infolge Überbauung, Industrialisierung unserer Landwirtschaft, Insektensterben, naturfernen Gärten und weiteren Faktoren machen den Vögeln zu schaffen. Bei Glaskollisionen sterben in Mitteleuropa weit mehr Vögel als durch die Wilderei im Mittelmeerraum. Ein wirksamer Schutz der Zugvögel muss also sowohl im Brutgebiet wie im Süden ansetzen.

Die Natur- und Vogelschutzvereine setzen sich für wertvolle Lebensräume in der Schweiz ein. BirdLife Schweiz unterstützt Projekte zum Schutz der Zugvögel in Italien, Zypern und der Schweiz. Weitere BirdLife-Partner sind bis nach Libanon und Ägypten aktiv. All diese Projekte sind ein Beitrag dazu, dass auch künftige Generationen das phantastische Naturschauspiel Vogelzug werden bewundern können.

Der jährlich stattfindende EuroBirdwatch lockt in der Schweiz regelmässig mehrere tausend Besucherinnen und Besucher an. In den 42 teilnehmenden Ländern des letzten Jahres nutzten rund 30’000 Zugvogelbegeisterte das abwechslungsreiche Angebot an Aktivitäten. Dabei wurden mehr als 4 Millionen Vögel auf ihrem Zug beobachtet. Alleine in der Schweiz zählten die rund 2’600 Teilnehmenden am EuroBirdwatch-Wochenende knapp 120’000 Zugvögel.

Besuchen Sie den Beobachtungs- und Informationsstand von BirdLife Kölliken, der lokalen Sektion von BirdLife Schweiz, bei der Badi Kölliken am 3. und 4. Oktober, jeweils von 9 – 16 Uhr und lassen Sie sich in die faszinierende Welt der Zugvögel einführen (natürlich unter Einhaltung des Corona-Schutzkonzepts).

Daniel Leutwyler, Präsident BirdLife Kölliken Tel. 079 554 98 31

www.birdlife-koelliken.ch