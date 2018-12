Am 27. Dezember findet das sechste Fackelschwimmen in der Aare bei Brugg statt. Die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) Sektion Baden-Brugg organisiert den Anlass. Zuschauer sind herzlich willkommen.

Eine Tradition der SLRG Baden-Brugg ist das winterliche Kältetraining in der Aare. So bereiten sich die Rettungsschwimmer auf Anlässe wie das Chlausschwimmen und früher den «Coup de Noel» in Genf vor. Die «Abkühlung» bringt die Athleten an andere Grenzen. Im kalten Wasser reagiert der Körper anders. Daher «gewöhnen» sich die Kaltwasserschwimmer ab Ende Oktober Schritt für Schritt an die Kälte. Das erste Training findet jeweils im rund 13°C «warmen» Hallwilersee statt. Ende Dezember schwimmen dann die Athleten in 2 oder 3° C kaltem Badewasser, bei Lufttemperaturen unter dem Gefrierpunkt.

Abschluss der Kaltwassersaison ist das Fackelschwimmen. Dieses findet am 27. Dezember um 18 Uhr statt. Der Start ist bei der Badi Brugg. Die Athleten werden in Neoprenanzügen und mit Fackeln von der Badi bis zum Sprungturm im Schachen schwimmen. Dort sind alle herzlich zum Apéro am Feuer eingeladen.

