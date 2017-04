Am 21. Mai 2017 dürfen wir wieder einmal einen Präsidenten des Bezirksgerichts Baden wählen. Glücklich schätzen dürfen uns, dass wir in unserer Demokratie unsere Richter noch selber wählen dürfen. Notwendig wird die Wahl, weil der bisherige Gerichtspräsident der SVP, Dr. iur. Lukas Cotti vom Grossen Rat an das Obergericht gewählt wurde.

Vernünftig und logisch ist es, dass unsere Bezirksparteien aller Farben und Schattierungen sich über ihre Kandidaturen absprechen und diese gemeinsam vorschlagen. Das ist eine Eigenheit unseres Milizsystems und damit sind wir auch jahrzehntelang gut gefahren.

Ein Unsinn, zu behaupten, ein Richter könne nur unabhängig urteilen, wenn er keiner Partei angehöre. Ich war Richter von 2001 bis 2013 und gehöre der SVP an. Trotzdem wurden die allermeisten Urteile einstimmig ausgesprochen, denn auch meine Kollegen aus den anderen Parteien fühlten sich wie ich, der Gerechtigkeit und unseren Gesetzen verpflichtet. Man könnte auch behaupten, wir gaben unser "Parteibuch" ab, wenn wir das Gerichtsgebäude betraten.

Die jetzt schon jahrelang amtierenden Gerichtspräsidenten gehören der CVP, der FDP und der SP an (zwei der acht Präsidentenposten belegen bereits Parteilose!), darum empfehlen ihnen unsere Bezirksparteien gemeinsam eine neue, unabhängige Persönlichkeit aus der SVP.

Ich danke Ihnen für Ihre Stimme für Fabian Wäger!

Franz Mazenauer, alt Bezirksrichter SVP, Neuenhof