Am Samstagmorgen, 6. April, fanden sich rund 20 Interessierte bei Käthy und Walter Flury an der Eigasse ein, um etwas über den Erziehungsschnitt an Jungbäumen und den Rosenschnitt zu lernen. Zu Beginn war es noch ziemlich neblig und kühl, aber nach der Znünipause zeigte sich zunehmend die Sonne und wärmte unsere kalten Glieder. Nach einer kurzen Instruktion konnten sich die Teilnehmenden an rund 25 Rosenstöcken zu schaffen machen und diese mutig in Form bringen. Die Rose dankt einen kräftigen Rückschnitt mit wunderbaren Blüten!

Auch die Jungbäume in der Hostet wurden wieder formiert und pünktlich um 11.30 Uhr war auch der alte Kirschbaum geschnitten. So blieb noch Zeit, um gemütlich zusammenzusitzen, noch ein Stück Kuchen und Kaffee oder ein Glas Wein zu geniessen. Allen Beteiligten und insbesondere den Helfern ein grosses Dankeschön für das Interesse und die Unterstützung!