Der Wallbacher Silvio Keller verliert an der Para-Tischtennis EM in Helsingborg (SWE) den Halbfinal gegen Robert Davies (GBR) mit 0:3 (3:11, 12:14, 6:11). Erstmals in seiner 13-jährigen Karriere gewinnt der Tetraplegiker an internationalen Titelkämpfen eine Medaille.