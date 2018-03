Es ist soweit! Am 24. März wird die Tennishalle Möhlin mit einem grossen Fest eröffnet

Nachdem bereits fünf Monate in der neuen Tennishalle gespielt wird, erfolgt nun die offizielle Eröffnung im Beisein von Landammann Alex Hürzeler. Mit einem Tag der offenen Tür, Schnupperlektionen und einem grossen Fest teilt der Tennisclub Möhlin die Freude mit der Bevölkerung. Es wird gefeiert bis in die Morgenstunden.

Nach rund sieben Monaten Bauzeit wurde am 30. Oktober 2017 in der Tennishalle Möhlin, der modernsten im Fricktal, der erste Ball geschlagen. Und die Freude ist ungebrochen. Die Nutzer rühmen den gelenkschonenden Boden ebenso wie das tolle LED Licht. Nun wird es höchste Zeit für die offizielle Eröffnung. Am kommenden Samstag ist es soweit. «Mit Vorfreude, etwas Stolz und grosser Dankbarkeit schauen wir dem grossen Tag entgegen» sagt Präsident Peter Lüscher. Und der Tennisclub zeigt sich der Öffentlichkeit. Der ganze Tag gehört den Kindern und Erwachsenen welche sich die Halle nicht nur anschauen wollen, sondern auch selber unter kundiger Anleitung kostenlos auf dem Platz erste Erfahrungen machen möchten. «Nur Turnschuhe und Sportkleider sollte man dabeihaben, Rackets werden zur Verfügung gestellt» meint Hanneke Behlinger, welche für den ganzen Anlass verantwortlich zeichnet.

Festakt mit Alex Hürzeler Und um 16:30 ist es dann soweit. Zusammen mit dem Landammann Alex Hürzeler und Gemeinderat Lukas Fässler wird das berühmte Band durchschnitten. Auf die Frage ober er denn dafür schon bereit sei, meint Peter Lüscher: «Diese Augenblicke habe ich mir in der langen und teilweise sehr anspruchsvollen Projektphase mehr als einmal vorgestellt. Sicher wird es ein emotionaler Moment». Nach über vier Jahren Arbeit ist nun diese Eröffnung ein verdienter Lohn für alle Anstrengungen. Die über 50 Helferinnen und Helfer des Tennisclubs sind der Beweis, dass das Projekt breit verankert ist. Nach dem offiziellen Teil soll dann im benachbarten, extra aufgebauten Festzelt gegessen, getrunken und gefeiert werden. Live Musik und DJ sind angesagt. So wird die neue Tennishalle zum ersten Mal ein echter Treffpunkt für die Bevölkerung und Interessierte. «Der Eintritt ist frei» unterstreicht Hanneke Behlinger. Der 24. März kann kommen; an der Batastrasse ist man bereit.

Kontakt: Peter Lüscher, Präsident TC Möhlin, peter.luescher@tc-moehlin.ch, +41 79 321 29 10