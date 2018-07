Das Programm ihres Jahresschlusskonzerts stellte die Musik­schule Wolfwil-Fulenbach unter das Motto "Schwiizer Musig". Eröffnet wurde das Konzert durch die Beginnerband unter der Leitung von Roland von Arb. Die Musizierenden präsen­tierten den zahlreich erschienen Konzertbesucherinnen und –besucher die Kompositionen "Beginners Rock", "Hemmige" und "Heimweh". Alle Schülerinnen und Schüler, welche an der Musikschule ein Blas- oder Schlaginstrument erlernen, dürfen in der Beginnerband mitspie­len. Die Beginnerband ist ein Angebot der Musikschule und wird kostenlos zur Verfügung gestellt.

Nun folgten die Gruppenvorträge der einzelnen Instrumente. Gestartet wurde mit dem Schwyzerörgeli. Mit "Alone" wurde gezeigt, dass auch mit einem traditionellen Instrument modern musiziert werden kann. Die Blockflötenschülerinnen und –schüler offerierten den Anwesenden die Stücke "Bim Coiffeur", "Mini Farb und dini" sowie "Have a Party". Mit dem "Dialog im Strandbad" ging es weiter. Vorgetragen wurde diese Komposition durch die Gitar­ren- und Ukulelenklasse. Durch die Violinenspielenden kam das Publikum in den Genuss von Gotthards "Heaven". Die Klarinetten verwöhnten die Besuchenden mit den Stücken "Pictures I. Ostinato" und "Pictures II. Manolo's Song". Bevor die Schlagzeugschülerinnen und –schüler "Up in the Sky" aufführten, trug die Querflötenklasse "Es Truckli vou Liebi" vor. Weiter ging es mit einer eigens für diesen Anlass gegründeten Band, vorwiegend bestehend aus E-Gitarrenspielenden. Sie zeigten das Werk "No Name", welches an die Melodie des Migros-Slogans erinnert. Bei den Blechinstrumenten gab es ein "Swiss Medley" sowie "Gig­gerig" zu hören. Zum Schluss des Konzerts versammelten sich alle Schülerinnen und –schüler zu einem Quodlibet. Mit Melodien aus sechs bekannten Schweizer Volksliedern wurde das diesjährige Jahresschlusskonzert beendet.