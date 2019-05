Am vergangenen Samstag, 11. Mai 2019 stellte der STV Herznach am Steinmalig. 2019 in Stein zum ersten Mal in dieser Wettkampfsaison sein Können unter Beweis – mit grossem Erfolg.

Fricktaler Cup

Mit teilweise noch grosser Nervosität vor dem ersten Wettkampf der Saison, begaben sich die Athleten und TurnerInnen des STV Herznach auf die Wettkampfplätze des Fricktaler Cups, welcher auch dieses Jahr wieder unter dem Rahmenprogramm Steinmalig durchgeführt wurde. Dass sich jede einzelne harte Trainingsstunde bis hierhin gelohnt hat, zeigten die hervorragenden Leistungen der Leichtathleten, Fachtestler und GeräteturnerInnen des STV Herznach, die beim Rangverlesen grossartige Platzierungen erhielten: Fricktalermeister im Team Aerobic (Note 9.25), 1. Rang Team Kugelstossen (Note 9.40), 2. Rang Schulstufenbarren Jugend (Note 9.23), 2. Rang Gerätekombination (Note 9.30), 3. Rang Schulstufenbarren (Note 9.23), 5. Rang Team Weitsprung (Note 8.62), 7. Rang Barren (Note 9.20), 10. Rang Fachtest Allround (Note 7.98).

Aargauermeisterschaften Steinstossen

Einen regelrechten Medaillen-Segen erhielten die Athleten des STV Herznach an den kantonalen Meisterschaften im Steinstossen, welche ebenfalls im Rahmen des Steinmalig 2019 stattfanden. Sowohl die Junioren mit dem 8kg- und 10kg-Stein, wie auch die 1. Mannschaft der Herren im 12.5kg-Stein stiessen sich auf den 1. Rang, dicht gefolgt von der 2. Herren-Mannschaft im 12.5kg-Stein auf dem 3. Rang. Doch nicht nur im Team, auch in den Einzelwertungen wurden Glanzleistungen vollbracht. Gratulation den Aargauermeister Roger Leimgruber (1. Rang Herren 12.5kg), Simon Hunziker (1. Rang Herren 40kg / 2. Rang Herren 18kg) Guido Acklin (1. Rang Senioren 10kg), Yves Schmid (1. Rang Junioren 10kg) und Nico Treyer (1. Rang Junioren 8kg) zu Ihren grossartigen Leistungen. Weitere Podestplätze sichern konnten sich ausserdem Marco Leimgruber (3. Rang Herren 12.5kg / 3. Rang Herren 40kg), Gian Wälchli (2. Rang Herren 40kg / 3. Rang Herren 18kg) und Marco Boog (3. Rang Junioren 8kg)

Der STV Herznach dankt allen mitgereisten Fans für die tolle Unterstützung und freut sich auf eine weiterhin tolle und erfolgreiche Wettkampfsaison 2019! Weitere Infos und die Startzeiten zu den kommenden Wettkämpfen: www.stv-herznach.ch