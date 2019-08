Linda Flury (JG 2005) aus Rohrbachgraben – BE, Klasse T54 (Spina Bifida)

Die 14-jährige Linda Flury ist die Jüngste im Schweizer Team. Sie ist mit Spina Bifida auf die Welt gekommen und hat als ausgesprochener Bewegungsmensch schon früh den Rennrollstuhl für sich entdeckt. Der offene und lebensfrohe Teenager braucht den Sport als Ausgleich. Linda Flury ist spezialisiert auf Kurzdistanzen und fährt an der WM Rennen über 100 und 200 Meter.

Licia Mussinelli (JG 2000) aus Derendingen – SO, Klasse T54 (Spina Bifida)

Licia Mussinelli wurde mit Spina Bifida geboren und wuchs mit zwei Schwestern in Derendingen auf. Seit 8 Jahren fährt sie Rennrollstuhl. Derzeit besucht sie das Sportler KV der Frei's Schulen Luzern und wohnt während der Woche in Nottwil, um ihre Sportkarriere als erste Teilnehmerin der Sport Akademie von Rollstuhlsport Schweiz aktiv voranzutreiben. An der Junioren-WM von 2017 holte Sie eine Gold- und eine Silbermedaille. Sie fährt Rennen von 100 bis 1500 Meter.

Matiwos Russom (JG 2003) aus Basel, Klasse T53 (Paraplegie)

Ein Tumor am Rücken führte dazu, dass Matiwos Russom zum Paraplegiker wurde. Er trainiert seit 3 Jahren in Nottwil und fährt über alle Distanzen. Er stammt ursprünglich aus Eritrea und kam als 7-Jähriger in die Schweiz. Er lebt mit seiner Mutter und zwei älteren Brüdern in Basel. Er beginnt nach den Sommerferien die Sportklasse der Wirtschaftsmittelschule in Reinach und kann so Sport und Ausbildung ideal verbinden.

Dario Studer (JG 2003) aus Hauenstein – SO, Klasse T54 (Spina Bifida)

Dario Studer kam mit Spina Bifida auf die Welt und ist seit frühster Kindheit auf einen Rollstuhl angewiesen. Er wohnt mit den Eltern und einer Schwester in Hauenstein und besucht in Trimbach die Oberstufe. Er beginnt nach den Sommerferien eine kaufmännische Ausbildung. Er probierte als Kind verschiedene Sportarten aus wie Skifahren, war aber rasch vom Rennrollstuhl fasziniert und fährt seit mehreren Jahren nationale Rennen. Er bestreitet alle Distanzen.