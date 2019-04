Die IG StaWi kann eine erfolgreiche Meisterschaft 2018/19 verbuchen

Nach einigen Rücktritten Ende letzter Saison, waren alle Mannschaften sehr knapp besetzt. Nichts desto trotz kann man eine sehr erfolgreiche Saison verbuchen. Das Damenteam der 2. Mannschaft kann mit einer soliden Leistung und nur 3 Verlustpunkten wieder ins A aufsteigen wo auch das 1. Damenteam vertreten ist. Diese spielten ebenfalls eine gute Saison und beenden die Meisterschaft auf dem 6. Rang.

Das neue Mixed B Team schaffte gleich in ihrer ersten Saison den 2. Rang und durfte in die Barrage. Das war dann aber doch ein bisschen zu viel und so nimmt man auch die neue Saison wieder im B in Angriff.

Die Damen aus dem Ü40 Team holten in der letzten Runde den nicht mehr geglaubten 3. Rang und auch sie dürfen auf dem Treppchen Platz nehmen. Eine spannende Runde mit vielen tollen Spielen und viel Kampfgeist haben dazu beigetragen. Das Mixed Ü40 Team kam diese Saison nicht über einen 4. Rang hinaus.

Schon bald heisst es wieder die neue Saison in Angriff nehmen. Neue Mitglieder sind jeder Zeit herzlich willkommen. Trainiert wird am Mittwoch von 19.30 – 22.00 Uhr in der Dorfhalle Jurablick in Starrkirch-Wil.

Isabelle Hachen / Präsidentin IG StaWi