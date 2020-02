Erfolgreiche kantonale Titelwettkämpfe Gewehr 10m

Bereits am Freitagabend durften die Sportschützen am Gruppenfinal der Elite den ersten Sieg feiern. Keiner konnte ahnen welche Erfolge noch gefeiert werden dürfen. Dieser Erfolg war bereits der über 30. Gruppenmeistertitel hintereinander. Am Samstag folgten die Titel für Nicola Bendig bei den Elitemännern sowie für Lukas Füglister bei den Senioren und Yasmin Mäder bei den Jugendschützen. Daneben konnten Severin Kuster bei den Schülern den 3. Rang einheimsen. Bei den Elitefrauen konnte Darunee Frossard hinter Chiara Leone die Silbermedaille gewinnen. Wenig hat gefehlt und Désirée Schaefer hätte den Sprung auf das Podest ebenfalls geschafft aber am Ende haben 0.8 Punkte dazu gefehlt

Am Sonntag folgte der Nachwuchstag mit einem klaren Ziel. Besser abschneiden als im letzten Jahr. Die Nachwuchssportler haben 2019 gemerkt, dass mit Arbeit, Training und Fleiss vieles möglich ist. Dass die Junioren in der Mannschaftswertung Gold gewinnen konnten haben sie in der Qualifikation angedeutet. Aber am Tag-X dieses Ziel umzusetzen war speziell. In 120 Schüssen gaben 4 Punkte mehr den Ausschlag gegen das Team aus Obersiggenthal. In der Jugendkategorie konnte die Broncemedaille gefeiert werden. Im Anschliessenden Gruppenfinal waren bei den Junioren die ersten beiden Ranglistenplätze umgekehrt. Unsere Junioren konnten Silber gewinnen. Die Jugendgruppe in der Besetzung Naomi Filiatre, Yasmin Mäder und Severin Kuster setzte mit der Goldmedaille den Schlusspunkt. Diese Gruppe wird den Kanton Aargau in einer Woche in Bern an den nationalen Finals vertreten und man darf gespannt sein, und man darf gespannt sein, was sie zeigen werden.