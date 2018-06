Die Jugendriege Rupperswil erturnt sich Rang 3 (2. Stärkeklasse)

Die 23 Turner im Alter von 8 – 15 Jahre präsentierten am Kreisturnfest 2018 das neue Sprungprogramm. Nach 4 monatiger harter Vorbereitung, war der Rupperswiler Nachwuchs sichtlich nervös aber konzentriert am Start. Die Hauptdisziplin „Sprung“ wurde mit der neuen Rekordnote von 8.50 Pkt. belohnt. Anschließend präsentierten sich die Jungturner am Hindernislauf (8.94 Pkt.) und in der Pendelstafette (8.72 Pkt.) in Höchstform. Das reichte erstmals in der Vereinsgeschichte der Jugend für das Podest an einem Turnfest. Wir ziehen den Hut. Den perfekten Tag wurde mit dem tollen sechsten Platz der Mädchenriege abgerundet. Die 21 Mädchen starteten in den Disziplinen Sprung (7.00 Pkt.), Unihockeyparcours (8.53 Pkt.) und in der Pendestafette (8.52 Pkt.). Für Turnnachwuchs ist in Rupperswil gesorgt…