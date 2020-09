Erfolgreiche Gipfeli-Aktion am Bahnhof Dietikon

Die Begrenzungs-Initiative ist in aller Munde. Dieses Motto nahm der Bezirk Dietikon mit Vertretern aus den Sektionen Aesch, Birmensdorf, Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Schlieren und Weiningen wörtlich und verteilten am 3. September ab 05.30 Uhr am Bahnhof Dietikon 1400 Gipfeli. Natürlich unter Einhaltung der Corona-Schutzmassnahmen. Die Aktion war gut geplant und die Zusammenarbeit mit den Sektionen war toll. So waren bereits um 07.00 Uhr alle Gipfeli verteilt.

Es war spannend und schön zu sehen, dass sich die Menschen über das Gipfeli gefreut haben und wir sind überzeugt, dass der Grossteil sich wirklich positive Gedanken zur «Begrenzungsinitiative» macht.

Weitere Anlässe sind in der Region geplant und die SVP des Bezirks Dietikon mit all ihren Sektionen freut sich auf das Gespräch mit der Bevölkerung. Am Freitag, den 11. September findet auf dem Kirchplatz ab 15.00 Uhr eine BGI-Durchführung statt, wobei eine Wurst und ein Bier offeriert werden.

Für die SVP Dietikon

Rochus Burtscher, Präsident

rochus.burtscher@bluewin.ch

Mobile 079 501 05 58

www.svp-dietikon.ch

info@svp-dietikon.ch