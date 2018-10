In Chur konnte Claire DePorter ihren ersten Rang in der U15 Damen Kategorie verteidigen. Direkt dahinter konnte sich Lara Bumann mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 80.81 Punkten den zweiten Platz in derselben Kategorie sichern.

Einen weiteren zweiten Rang in Chur für den ECB holte Annika Pfenninger in der U14 Damen Kategorie, ebenfalls mit neuer persönlicher Bestleistung von 78.50 Punkten. Gratulation an diese guten Leistungen in den Schweizermeisterschaftskategorien.

Schliesslich platzierte sich Tara Jordan in der Kategorie Inter Gold Damen auf dem ersten Rang. Sarina Lehmann schaffte ebenfalls den Sprung auf das Treppchen und erreichte den dritten Rang in der Kategorie Inter Silber Damen.