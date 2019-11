Erfolg an der Heim-WM: Die Schweiz holt Silber an der Futsal-Weltmeisterschaft für Gehörlose

An der am 9. bis 16. November 2019 stattgefundenen Futsal-Weltmeisterschaft für Gehörlose wurde die Herren-Nationalmannschaft in Winterthur zum Vizemeister der Welt gekürt wurde. Mit von der Partie waren dabei auch vier Aargauer. Alex Vasilescu (Wettingen), Fernando Santana (Neuenhof), Tugay Tugan (Dulliken) und Simon Siegfried (Gebenstorf) konnten sich dabei auszeichnen.