Jeweils in den Jahren, wo ein eidgenössisches Turnfest stattfindet, führt der Turnverein Wölflinswil ein Gabenendturnen durch. Dabei wird der Endturnsieger durch einen 11-Kampf, bestehend aus den 3 Gerätedisziplinen Barren, Boden, Sprung, den 2 Nationalturndisziplinen Steinheben und Steinstossen und den 6 Leichtathletikdisziplinen 80 m Lauf, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstossen, Speerwurf und 800 m Lauf ermittelt. Im Anschluss ans Rangverlesen darf jeder Turner eine Gabe aus dem Gabentempel aussuchen.

Nachdem die 33 Athleten des Turnvereins Wölflinswil bereits am Freitagabend den Steinstosswettkampf absolviert hatten, ging es am Samstagmorgen sehr früh weiter. Unter freiem Himmel auf dem Pausenplatz wurden die 3 Gerätedisziplinen geturnt. Am Nachmittag standen dann die restlichen Disziplinen auf dem Programm. Dank der super Anlagen und guten meteorologischen Bedingungen konnte manch eine neue persönliche Bestleistung erzielt werden. Beim Rangverlesen durfte sich Christian Bold vor Elia Steck und Daniel Bold zum Endturnsieger küren lassen.

Der Damenturnverein bestritt sein Endturnen als Gruppenwettkampf. Dabei konnten die Damen aus vielen verschiedenen Geräteturnen-, Leichtathletik-, Nationalturnen, sowie Fachtestdisziplinen auswählen. Die 5 besten Noten zählten zur Gesamtwertung. Es gewann die Gruppe um Bettina Müller, Nadja Näf und Andrina Meyer.

Der Sonntag stand dann im Zeichen der Nachwuchsförderung. 80 Jugi und GETU-Kinder absolvierten in gemischten 8er Gruppen ihren Endturnwettkampf. Dabei durften die Kinder aus Pendelstafette, Weitsprung, Ballweitwurf, 800 m Lauf, Barren, Schulstufenbarren und Bodenturnen 5 Disziplinen aussuchen. Als Sieger durfte sich die Gruppe um Mathilda Wagner, Leana Küttel, Nevio Bölsterli, Siena Ramisberger, Jessica Müller, Luca Herzog, Blerta Fejzula und Aliza Tanner feiern lassen.

Bereits diesen Samstag steht der nächste Höhepunkt des Turnerjahres bevor. Zum 16. Mal findet in der Turnhalle Wölflinswil die Unique Party statt. Der Turnverein freut sich auf zahlreiche partyhungrige Gäste, welche unter den dröhnenden Bässen von DJ Ferington und Danny Carls die Hütte rocken.