Endturnen 2020 TV / DTV Wölflinswil

Am vergangenen Wochenende fand das alljährliche Endturnen des TV Wölflinswil statt. Die Turner absolvierten den traditionellen 11-Kampf, welcher wie gewohnt am Freitagabend startete. Nach der ersten Disziplin Steinstossen absolvierten die 17 Teilnehmer die 3 Geräte-Disziplinen Boden, Barren und Sprung, bei welchen sie von einigen Zuschauerinnen aus dem DTV und vom Vereinsmaskottchen Lobo angefeuert wurden. Am Samstagnachmittag folgten die restlichen Disziplinen 80m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen, Schleuderball, Steinheben und 800m.

Parallel dazu fand am Samstagnachmittag das Endturnen des DTV statt, welches dieses Jahr gemeinsam mit dem STV Küttigen in Form einer Herbstolympiade durchgeführt wurde. 39 Turnende stellten sich der Herausforderung dieses Teamwettkampfes. Als Disziplinen standen neben Unihockey und Basketball auch 800m, Hochsprung, Weitsprung, 80m, Kugelstossen und Schleuderball zur Auswahl. In der Sparte Geräteturnen durften die Teilnehmenden zwischen Boden, Reck und Schulstufenbarren wählen. Ein Highlight waren die VGT Kleingruppen-Programme. Acht tolle und spannende Vorführungen wurden den Zuschauern gezeigt. Da die Vielseitigkeit im Vordergrund stand, wurde zudem auch die Disziplin Fachtest ausgeübt. Auch Kreativität war bei der Herbstolympiade gefragt, so waren alle Teams entsprechend ihrem zugeteilten Land passend eingekleidet. Am Ende des Wettkampfes folgte der gemeinsame Ausklang mit allen Vereinen bei Grilladen und einem Salatbuffet. Anschliessend verfolgten alle mit Spannung das Rangverlesen. Den 11-Kampf des TV Wölflinswil gewann erstmals der Jungturner Elia Steck vor Christian Bold und Pascal Neuenschwander. Den Siegerpokal der Herbstolympiade holte sich das Team Kanada mit Fabian und Michael Schildknecht, Leandra Fricker, Barbara Bold und Selina Imwinkelried. In der Einzelwertung holte sich Barbara Bold mit einem Punkt Vorsprung vor Noemi Freiermuth und Fabienne Fricker den Sieg.