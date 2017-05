Mit der ersten Mannschaft möchten wir nächste Saison in die 1. Liga aufsteigen und bis 2021 das Ziel Nationalliga B ins Auge fassen. Dieses Ziel möchten wir einerseits mit einheimischen Spielern schaffen, andererseits mit Verstärkungen welche zu unserer Mannschaft passen. Punktuell soll das Team mit NLB-erfahrenen Spielern verstärkt werden. Unser «Eis» soll ein Leuchtturm-Effekt erreichen und für unsere Jungen den nötigen Anreiz schaffen.

Oliver Waeckerlin und Peter Ulrich haben 4 Saisons die erste Mannschaft trainiert. «Sie machten einen sensationellen Job»,

Die aktuelle Personalsituation hat jedoch dazu geführt, dass radikale Änderungen in der Zusammenstellung der neuen Mannschaft gefragt waren. Oli und Peter konnten nur noch für maximal eine weitere Saison an der Seitenlinie zusagen, was den Vorstand schliesslich bewog im gegenseitigen Einvernehmen bereits auf die nächste Saison den Umschwung einzuleiten.

Top ausgebildet

Der neue Trainer heisst Stefan Konkol. Er war in den vergangenen Jahren bei Dietikon-Urdorf (1. Liga), Horgen (NLB) oder in Wohlen (U15) als Trainer beschäftigt. Stef wird zusammen mit Alex Milosevic das Amt des Sportchefs übernehmen. Alex Milosevic war bis 2013 Trainer beim BSV Bern Muri in der Nationalliga A. Später trainierte er Biel und Horgen (NLB). Der Bosnier wurde mit Jugoslawien 1987 Junioren-Weltmeister. Später war er als Handballprofi in seiner Heimat, in Spanien und der Schweiz aktiv. Er trainierte zudem das Schweizer U20-Nationalteam der Frauen.

Alex ist unser neuer Nachwuchschef, mit ihm soll unsere Juniorenabteilung wachsen und an Qualität gewinnen.

Nicht nur im «Eis» möchten wie vorwärts machen, auch im Junioren- und Frauenbereich soll ein Schritt nach vorne getan werden. Bei den Junioren mit dem klaren langfristigen Ziel, einmal junge Mutscheller in die erste Mannschaft nachzuziehen und bei den Damen in jeder Kategorie eine Mannschaft zu stellen.

Wie viele vielleicht bereits festgestellt haben hat Alex bereits seit dem 1. März seine Arbeit aufgenommen und mit seinen Mannschaftsbesuchen und der Trainerausbildung die ersten Akzente gesetzt. Die Qualität soll mit eurer Mithilfe kontinuierlich gesteigert werden um unseren jungen Handballern die bestmögliche Ausbildung zu bieten.

Der Vorstand HC Mutschellen