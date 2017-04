Am 7. Mai 2017 findet das traditionelle Eierlesen des DTV und TV Wölflinswil auf dem Dorfplatz in Wölflinswil statt. Wir laden Sie herzlich ein zum Buurezmorge von 9.30 bis 12.45 Uhr mit einem grossen Buffet und zum anschliessenden Eierlesen mit Festwirtschaft ab 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Das Buurezmorge und Eierlesen findet bei jeder Witterung statt. Es sind beheizte Zelte vorhanden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Weitere Anlässe, an welchen der DTV und TV Wölflinswil im Jahr 2017 gemeinsam antreten sind:

Samstag, 13. Mai am Fricktaler Cup in Zuzgen,

Samstag, 27. Mai an der Kantonalen Meisterschaft in Wettingen,

Freitag, 16. Juni am Aargauer Kantonalturnfest in Muri im Einzelwettkampf

Und am Samstag/Sonntag, 24./25. Juni am Aargauer Kantonalturnfest in Muri im Vereinswettkampf.

Wir freuen uns auf zahlreiche Unterstützung.