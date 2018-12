Vor der zweitletzten Qualifikationsrunde vom letzten Sonntag in Neuendorf standen die Oberentfelder Faustballer auf dem vierten Rang in der Tabelle und hatten gute Karten, sich für das Final-4-Turnier zu qualifizieren. Einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung des Saisonhighlights hätte das Team von Trainer Konrad «Koni» Keller am Sonntag machen können. Dafür hätten die Oberentfelder das Direktduell gegen den Tabellenletzten aus Neuendorf für sich entscheiden müssen.

Doch dieses Vorhaben konnten die Suhrentaler nicht in die Tat umsetzen. Nach verlorenem Startsatz (9:11) konnte sich die Mannschaft um Captain Reto Hunziker steigern und das Spielgeschehen dank einem 13:11 im zweiten Durchgang ausgleichen.