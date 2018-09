Trotz Tiefstand im Rheinbecken war die Schleusenfahrt ein Höhepunkt für die 21 älteren und körperlich beeinträchtigten Freiämterinnen und Freiämter, die am 11. September mit dem Aargauer Roten Kreuz unterwegs waren.

Nach dem heissen Sommer durften die 21 älteren und körperlich eingeschränkten Teilnehmenden des Rotkreuz-Tagesausflugs auf einen weiteren schönen Spätsommertag hoffen. Und tatsächlich werden die erwartungsvollen Ausflügler, die 13 freiwilligen Betreuerinnen und Betreuer, Leiterin Lisbeth Schnyder und Pflegefachfrau Christiane Gartmann am Dienstagmorgen des 11. September bei strahlendem Wetter in Muri und Wohlen abgeholt.

Neuigkeiten und Neuheiten am Rhein

Auf direktem Weg geht es danach mit dem Car ins schmucke Städtchen Rheinfelden, wo die Reisegruppe des Aargauer Roten Kreuzes vom freundlichen Personal des Hotels Schiff empfangen wird. Mit Blick auf den Rhein geniessen alle das köstliche Dreigangmenü und tauschen Freiämter Neuigkeiten aus.

Infolge des tiefen Wasserstandes des Rheins kann die Schleusenfahrt danach nicht wie geplant in Rheinfelden sondern erst in Kaiseraugst starten. Carchauffeur Dieter Saladin sei Dank, ist das jedoch kein Problem. Um halb drei dürfen dann alle an Bord des neusten Gefährts der Basler Personenschifffahrt: dem 70 Meter langen Rhystärn. Die Ausflügler staunen nicht schlecht über das grosszügig konzipierte und lichtdurchflutete Schiff, das ihnen eine einmalige Rundumsicht erlaubt. Sanft und ruhig fährt es seine Passagiere durch die zwei Schleusen vorbei an der Stadt Basel bis ins Dreiländereck. Dort wartet bereits der Car für die Rückfahrt ins Freiamt, wo am späteren Nachmittag ein weiterer unvergesslicher Tagesausflug zu Ende geht.