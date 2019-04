Am 11. Mai führt die Brass Band Kappel ein Konzert der besonderen Art auf. Die Bremer Stadtmusikanten besuchen die Mehrzweckhalle in Kappel. Von Esel, Hund, Katze und Hahn wird die Geschichte handeln, die umrahmt von musikalischen Klängen der Brass Band, von Christine Lack erzählt wird. Erstmals wird die Brass Band ein Konzert aufführen, dass vor allem Familien und Kinder ansprechen soll. Aber es sind natürlich alle Leute von Gross bis Klein eingeladen, der spannenden Geschichte der Bremer Stadtmusikanten zuzuhören. Um 14:00 Uhr sind alle eingeladen die Märchenstunde mit Musikumrahmung zu geniessen und in die Märchenwelt einzutauchen.