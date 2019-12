Ein herzliches Dankeschön und einen guten Rutsch ins neue Jahr

Die Vereinigung Kirchdorf bedankt sich bei der Bevölkerung von Kirchdorf, den Schülerinnen und Schülern sowie allen guten Seelen, die der Vereinigung bei allen Aktivitäten, welche sie unter dem Jahr macht, tatkräftige Unterstützung entgegenbringt. Es ist toll, was man zusammen alles auf die Beine stellen kann. Man sieht es immer wieder an den diversen Anlässen, dass diese sehr geschätzt werden und man sich im Dorf trifft, um zusammen Zeit zu verbringen, zu geniessen und zusammen etwas zu erleben.

Der Dezember hatte mit all seinen Adventsfensterkreationen beinahe etwas magisches, wenn man abends durch das Dorf spazierte. Vielen Dank auch an all diejenigen Personen, welche diese tollen Fenster erstellt haben und so manche Augen zum leuchten gebracht haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass man in dieser an sich bereits schon hektischen Zeit, sich die Zeit dafür nimmt.

Wir wünschen allen von Herzen einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffen, dass dieses für jeden vollgepackt sein möge mit Gesundheit, Zufriedenheit, schönen Momenten und Begegnungen.

Wir freuen uns darauf, auch im Jahr 2020 wiederum viele schöne Anlässe durchzuführen!