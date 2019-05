Am 27. April fand in Bettlach ein Dorffest statt das sich sehen lässt. Mit dem 2. Frühlingsevent vom Gewerbeverein, dem 3.Kulturtag der Jugend-, Sport- und Kulturkommission sowie der Pfadi, wurde ein tolles Fest organisiert das auf grosses Interesse stiess. Die Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut dankte unteranderem den Organisatoren für Ihr grosses Engagement und eröffnete das Dorffest. Von der Zähnteschür bis zum Adamshaus wurde ein vielseitiges und attraktives Programm für die ganze Familie angeboten. Beim Frühlingsevent bemalten über 50 Kinder ein bunten Holzzaun, der den Vorgarten der Zähnteschür in Zukunft herrlich schmücken wird. Am Koffermärit haben 26 Aussteller gluschtig gemacht auf vielseitige und handgefertigte Produkte. In der Festwirtschaft wurden die Besucher verwöhnt aus der feinen Gwärbi-Küche.

Am Kulturtag der JKS (Jugend-, Kultur- und Sportkommission Bettlach) wurde im Adamhaus alte Traditionen wieder aufgelebt. Unter dem Motto "Kultur zum anfassen" durften Kinder unteranderem Laternenhalter schmieden oder Blumen filzen. Gebäudebilder von früher und heute waren in der Galerie eindrücklich zu sehen. Für die musikalische Unterhaltung sorgten am Vormittag die Jagdhornbläsercorps Wandflue mit einem schönen Auftritt. Den Rahmen für dieses tolle Dorffest gab die Pfadi Bettlach auf der Verbindungsstrasse zwischen der Zähnteschür und und Adamhaus. Mit Ihrem Leiterlispiel sorgten Sie trotz Wetter für viel Spass.