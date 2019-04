Anzahl Mitglieder: 162, davon 69 Aktive

Gründungsdatum: 1890 - Wir sind stolz darauf, der älteste Verein im Fricktal zu sein.

Was macht unseren Turnverein speziell?

Wir sind ein äusserst polysportiver Verein und betätigen uns auf vielen Bühnen. Neben Aerobic, Leichtathletik und Geräteturnen stellen wir auch eine Handballmannschaft. Wir betreiben eine aktive Jugendförderung mit rund siebzig Kindern in den Jugendabteilungen und können daher stets auf Nachwuchs zählen.

Die Mitglieder sind eine eingeschworene Truppe und auch das Organisieren von Anlässen aller Art gehört zu unseren Stärken. Egal ob gesellige Anlässe für die Dorfbevölkerung, turnerische Leckerbissen für die Sportbegeisterten bis hin zu kantonalen Anlässen für die Jugend - wir sind ein aktiver Verein und leben unsere Leidenschaft.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Ein Eidgenössisches Turnfest hält immer schöne Momente bereit und ist auch jeweils der Startschuss für das neue Vereinsoutfit. Bei den Vereinsmitgliedern bildet nicht selten das persönlich erste Eidgenössische Turnfest das Highlight in der eigenen Erinnerung.

Sportlich gesehen war 1968 - 1971 wohl eine der erfolgreichsten Abschnitte unserer Geschichte, mit mehreren Turnfest Siegen und Topplatzierungen. Leider war hier kein ETF mit dabei. Die Erinnerungen an die festlichen Teile sind aber wohl genau so schön, wenn nicht am Schönsten. Das gemeinsame Feiern und Geniessen ist in unserem Verein mindestens gleich verankert wie der Sport. Besonders an Eidgenössischen, wo man mit tausenden Gleichgesinnten durch die Nächte tanzt, wird klar - so ein Turnfest ist mehr als nur ein Wettkampf, es ist das Zusammenkommen einer riesigen Familie.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

…als grosser Verein in der 1. Stärkeklasse unser Bestes hervorrufen und mit einem starken Wettkampf vor heimischem Publikum die nationale Konkurrenz kitzeln. Gleichzeitig möchten wir die Altstadt unserer Kantonshauptstadt in Hand der Schweizer Turngemeinschaft erleben und viele neue Vereine der ganzen Schweiz kennenlernen.

Mit der Vorfreude auf dieses einzigartige Fest lässt sich Woche für Woche noch besser trainieren und an der Perfektion feilen.