Anzahl Mitglieder?

174 davon 56 Aktiv Turnerinne und Turner

Gründungsdatum?

2009 wurden der STV Seengen ( 1881 ) und der DTV Seengen ( 1931 ) zu einem Verein zusammengeführt um gemeinsame Ressourcen besser nutzen zu können.

Was macht unseren Turnverein Speziell?

Unser Verein hat dieses Jahr sein 10 Jahres Jubiläum, so jung wie das Vereinsalter ist auch das derjenigen der Aktiven Turner. Wir Pflegen Aktive Turnstunden, Kameradschaft und Vereinstraditionen. Das fördern unser Jugend ist unser grösstes Anliegen, denn sie sind die Zukunft des Vereines.

Was ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Viele schöne Erinnerungen haben wir an das letzte Eidgenössische Turnfest 2013 in Biel. Wir konnten dort gemeinsam mit unserer Jugendriege und als neu fusionierter Verein Starten. Wir durften unseren Vereinswettkampf am Freitag bestreiten, wie auch am kommenden Eidgenössischen. So konnten wir in aller Ruhe und mit vollem Genus am Festumzug am Samstag teilnehmen und dort gemeinsam mit unserer Vereinsfahne den TV Seengen repräsentieren.

Am Eidgenössischen Turnfest wollen wir..

Unsere sportlichen Ziele erreichen, das heisst die letztjährigen Noten zu bestätigen oder sie bestenfalls zu steigern. Natürlich möchten wir Unfallfrei durch die beiden Wochenenden kommen. Wobei natürlich das Kameradschaftliche nicht zu kurz kommen darf, bei diesem Ziel habe ich aber keine bedenken. Wir freuen uns auf diesen Grossanlass in unser Kantonshauptstadt, schliesslich ist es ja ein Heimspiel.

Text und Bilder, Technische Leitung TV Seengen Rafael Hilfiker