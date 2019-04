Anzahl Mitglieder: 65 Mitglieder, davon rund 35 Aktive

Gründungsdatum: 4. Dezember 1964

Was macht unseren Turnverein speziell: Wir sind klein aber fein - aufgrund unserer kleinen Grösse sind wir wie eine Familie, die "Turnfamilie".

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest: Am Eidgenössischen 1996 lernte unser damaliger Oberturner seine grosse Liebe kennen und macht damit den Anfang einer anhaltenden Serie von "Turnfest-Päärli".

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir...unser Bestes geben und den Heimvorteil nutzen. Wir freuen uns riesig auf das Eidgenössische in unserem Heimatkanton.